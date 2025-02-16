Жители Химок почтили память воинов-интернационалистов

В числе участников митинга — ветераны боевых действий разных лет, которые прошли горячие точки в Афганистане и других странах и регионах, бойцы СВО.

«День памяти о бойцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — это про Героев, подвиги которых достойны уважения! И сейчас солдаты и офицеры вновь встали на защиту Родины. Гордимся нашими бойцами», — обратилась к химчанам глава округа Елена Землякова.

Участие в торжественном митинге приняли также волонтеры, активисты «Единой России» и молодогвардейцы, представители общественных организаций, правоохранительных органов и религиозных объединений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.