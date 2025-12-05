Жители Химок могут принять участие в акции «Елка желаний»

Уже седьмой год подряд акция

помогает исполнять мечты детей, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах:

ребят с инвалидностью и ограничениями по здоровью;

детей-сирот;

детей из семей участников СВО;

вынужденных переселенцев.

Как принять участие

1. Присоединиться можно в офлайн-формате или онлайн — на сайте акции.

2. Дарителю достаточно указать ФИО и телефон, а затем выбрать подарок по региону или удобному ценовому диапазону.

3. Воплощать детские мечты в жизнь можно уже с 5 декабря

«Представьте глаза ребенка, который получает подарок, о котором даже не смел мечтать. Именно такие мгновения и создают настоящее волшебство Нового года. Акция „Елка желаний“ дает нам шанс стать авторами этих чудес. Химчане всегда откликались сердцем — давайте и в этот раз докажем, что добро начинается с малого!» — отметила депутат Юлия Мамай.

