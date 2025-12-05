Жители Химок могут принять участие в акции «Елка желаний»
Фото - © Администрация г.о. Химки
В Химках пройдет всероссийская акция «Елка желаний», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Уже седьмой год подряд акция
помогает исполнять мечты детей, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах:
- ребят с инвалидностью и ограничениями по здоровью;
- детей-сирот;
- детей из семей участников СВО;
- вынужденных переселенцев.
Как принять участие
1. Присоединиться можно в офлайн-формате или онлайн — на сайте акции.
2. Дарителю достаточно указать ФИО и телефон, а затем выбрать подарок по региону или удобному ценовому диапазону.
3. Воплощать детские мечты в жизнь можно уже с 5 декабря
«Представьте глаза ребенка, который получает подарок, о котором даже не смел мечтать. Именно такие мгновения и создают настоящее волшебство Нового года. Акция „Елка желаний“ дает нам шанс стать авторами этих чудес. Химчане всегда откликались сердцем — давайте и в этот раз докажем, что добро начинается с малого!» — отметила депутат Юлия Мамай.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.