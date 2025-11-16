Жители Германии опасаются всплеска терактов на Рождество

Согласно опросу, проведенному DPA совместно с YouGov, более половины населения Германии испытывают тревогу в связи с возможными терактами на рождественских рынках. Жители ФРГ выражают опасения относительно безопасности во время праздничных мероприятий, пишет РИА Новости .

Результаты исследования указывают на то, что 22% опрошенных сильно обеспокоены возможностью атак, а еще 40% испытывают определенную степень беспокойства. Лишь треть респондентов (35%) заявили, что не чувствуют тревоги, посещая рождественские ярмарки.

Около 41% немцев считают текущие меры безопасности на рождественских ярмарках адекватными, в то время как 37% выразили противоположное мнение. Детали о выборке, сроках проведения опроса и статистической погрешности в сообщении агентства DPA отсутствуют.

Более раннее исследование YouGov для этого же агентства, проведенное в марте, показало снижение чувства защищенности у 57% немцев в общественных местах.

За прошедший год в Германии участились случаи нападений с использованием автомобилей и ножей, в результате которых погибли люди. Подобные трагедии произошли в различных городах, включая Золинген, Магдебург, Ашаффенбург, Мюнхен и Мангейм. В ряде случаев преступления совершались лицами, не имеющими законных оснований для пребывания в стране.

