Жители Фрязина вновь приняли участие в экологической акции «Вода России»
Фото - © Администрация Фрязино
Сегодня на территории городского округа Фрязино акция «Вода России» состоялась во второй раз с начала 2024 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
С 2014 года по всей стране акция «Вода России» объединяет активистов, которые наводят порядок на территории возле водоемов.
Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Волонтеры, неравнодушные жители, сотрудники городских учреждений и предприятий убрали мусор в прибрежной зоне Технического пруда № 1.
Совместными усилиями фрязинцы прошли порядка гектара прибрежной территории и собрали более 4 кубов мусора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.