Жители Европы увидели яркий пролет кометы C/2023 A3

Вечером 25 августа 2025 года тысячи жителей Украины, Польши, Румынии, Словакии, Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии и Франции стали свидетелями удивительного явления — яркой полосы света, пересекающей небосвод с востока на запад. сообщает канал «Часовой погоды» .

Фотографии этого события быстро заполнили социальные сети и новостные каналы, вызвав многочисленные слухи и предположения о возможных причинах появления загадочного феномена.

Некоторые пользователи поспешили выдвинуть теории о военных испытательных пусках, однако вскоре выяснилось истинное происхождение светового шоу.

Наблюдения множества любителей и профессиональных астрономов подтвердили одно и то же событие: световая полоса — это яркая комета C/2023 A3, также известная как Цзицзиньшань–ATLAS. Расчёты NASA и Лаборатории реактивного движения (JPL) показали полное совпадение координат наблюдаемого объекта с положением кометы в указанный период.

Комета была открыта в январе 2023 года китайскими учёными из обсерватории Цзицзиньшань совместно с проектом ATLAS (Система раннего предупреждения астероидных ударов). Её путь пролегает по высокоэллиптической орбите, возвращаясь к Земле лишь каждые 80–90 тысяч лет. Сейчас комета находится в фазе активного приближения к Солнцу, вследствие чего её пылевой хвост стал значительно интенсивнее, увеличивая её видимую яркость.

По оценкам экспертов, осенью 2025 года комета достигнет своего пика и станет одним из самых ярких объектов в ночном небе за последнее десятилетие.

Видимая структура в виде вертикальной полосы объясняется особенностями распространения света от пылевого хвоста кометы при прохождении её низко над горизонтом. Когда солнечные лучи проходят сквозь слои атмосферы Земли, возникает оптическая иллюзия, создающая впечатление движущегося объекта вроде ракеты или снаряда.