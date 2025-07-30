Жители Электростали примут участие в фестивале искусства «Таврида.АРТ»

Главное творческое событие этого лета проходит в Крыму. Чтобы попасть на «Тавриду.АРТ», участники прошли отбор: подавали заявки, выполняли творческие задания, готовили презентации и видеовизитки. Успешно справившиеся со всеми этапами вошли в состав делегации Московской области, представляющей регион на фестивале.

В рамках фестиваля пройдет насыщенная программа: от музыкальных шоу и театральных постановок до кинопоказов, выставок и гастрономических дегустаций. Участников ждут встречи с известными деятелями культуры, выступления популярных артистов и молодых талантов.

На площадке фестиваля будет представлен стенд Московской области, где гости со всей России смогут познакомиться с культурой и традициями региона. Здесь запланированы творческие мастер-классы и викторины, занятия по тактической медицине и йоге, а также открытый микрофон для желающих продемонстрировать свои таланты. Гости смогут получить памятные сувениры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.