Жители Электрогорска обсудили с Денисом Семеновым ремонт дорог и благоустройство

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел очередной рабочий объезд Электрогорска. Внимание было сосредоточено на благоустройстве, ремонте и подготовке города к предстоящим праздничным мероприятиям, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первым делом глава округа с городскими службами посетили Молодежный центр. Подрядчик завершил работы по ремонту входной группы, однако остались недочеты, которые обязательно будут устранены в кратчайшие сроки.

Так же Денис Семенов побывал на автовокзале.

«Здесь ситуация с ремонтом входной группы требует ускорения. Работы ведутся слишком медленно, дал поручение активизировать процесс и завершить его как можно скорее» — отметил Денис Олегович.

В рамках объезда глава округа с городским службами осмотрели городской парк.

«Заканчиваются работы по ремонту пешеходных дорожек, однако есть вопрос к состоянию площадки около сцены. Образовались провалы в брусчатке — дал поручение исправить эту ситуацию оперативно и качественно» — сказал Глава округа.

Далее они посетили городскую баню. Это социально важный объект, который в выходные посещают более 300 человек, в том числе из соседних городов.

«В помывочных необходимо покрасить потолки и заменить вентиляционные решетки, а в мужском отделении — восстановить покрытие на полу. Все задания доведены до ответственных служб. Кроме того, дал несколько поручений по общему благоустройству города. В ближайшие дни проведем новый цикл покоса травы на общественных пространствах, усилим работу по уборке мусора и веток» — заявил Денис Олегович.

До Дня города планируется заасфальтировать часть парковки у рынка. Объезд провели в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия»

«Электрогорск — наш общий дом, и мы продолжим последовательно работать над его благоустройством. Благодарю за активную гражданскую позицию всех жителей, которые обращают внимание на важные детали и помогают совершенствовать городской облик. Вместе добьемся большего!» — подытожил Денис Семенов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.