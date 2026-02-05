Жители Дубны обсудили проект нового сквера на улице Московская

В Дубне 4 февраля прошла встреча с жителями по обсуждению благоустройства нового сквера на улице Московская. В проекте учтут предложения горожан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне на улице Московская появится новый сквер, концепцию которого разработают с учетом пожеланий жителей. В ходе встречи 4 февраля горожане обсудили с проектировщиками детали будущего общественного пространства: формат скамеек, расположение детской площадки, точку буккроссинга и другие элементы.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что важно реализовать проект в соответствии с ожиданиями жителей и внести необходимые корректировки. Большинство предложений проектировщиков жители поддержали.

Сквер будет расположен рядом с дубненским ЗАГСом. Особенностью пространства станет арт-объект «кольца», который, по мнению сотрудников ЗАГСа, станет популярной фотозоной для новобрачных.

Следующая встреча по проекту запланирована через 3–4 недели. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.