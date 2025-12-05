Жители Домодедово собрали 1 300 подарков для детей в больницах округа

Жители Домодедово вместе с администрацией округа собрали около 1 300 подарков для детей, проходящих лечение в местных больницах, в рамках акции «Коробка храбрости», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово завершилась акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей, находящихся на длительном лечении или проходящих сложные медицинские процедуры. К инициативе присоединились депутаты, представители администрации, школьники, волонтеры и организации. Всего удалось собрать около 1300 подарков — игрушек, книг и наборов для творчества.

Глава округа Евгения Хрусталева также приняла участие в сборе подарков и отметила важность подобных акций.

«Иногда самые маленькие вещи приносят самую большую пользу. Каждый ребенок, который ежедневно выдерживает процедуры, страх и боль, — настоящий герой. И маленький подарок становится знаком тепла и поддержки, который помогает пережить трудный момент», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Подарки передадут в отделения детской больницы и поликлиники. Их получат как дети, проходящие длительное лечение, так и те, кто приходит на регулярные обследования. Врачи отмечают, что такие сюрпризы помогают маленьким пациентам легче переносить процедуры и общаться с медперсоналом.

Организаторы акции подчеркнули, что внимание и участие жителей поддерживают детей в сложные периоды лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.