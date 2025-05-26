Жители Домодедово могут проголосовать за объект благоустройства на их территории

Один из дворов городского округа Домодедово будет благоустроен. Какой именно, выбирают сами жители, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На «Госуслугах» продолжается онлайн-голосование за объекты, всего их восемь. В Домодедово это территории у дома по улице Лунной, а также двор у дома по улице Кирова, Аллея от дома № 1 по улице Дружба до Рабочей, 44 корпус 1. В других населённых пунктах в голосовании участвуют территория у пожарного пруда в деревне Рябцево, у Востряковского Дома культуры, в селе Ям, а также пространства в деревнях Чурилково и Гальчино. Это голосование, как и дальнейшее преобразование территории, набравшей большее количество голосов, проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование продлится до 12 июня.

Как проголосовать?

- перейдите на платформу госуслуг: https://zagorodsreda.gosuslugi.ru

- выберите Московскую область, затем — Домодедово

- отдайте голос за понравившийся проект

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.