Жители Домодедово исполнили мечты детей на благотворительной акции в декабре

В Домодедово прошла акция «Подари мечту ребенку», в ходе которой жители и представители администрации исполнили желания детей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово состоялась благотворительная акция «Подари мечту ребенку». В ней приняли участие неравнодушные жители и представители местной власти. Глава округа Евгения Хрусталева исполнила мечту восьмилетнего Вити, подарив ему коньки. Она отметила, что подобные инициативы важны для всего округа.

Первый заместитель главы Александр Епишин подарил двенадцатилетнему Артему синтезатор с обучающим курсом, подчеркнув личную значимость музыки. Председатель совета торгово-промышленной палаты Александр Пашков рассказал, что с каждым годом все больше жителей присоединяются к акции, чтобы исполнить мечты детей.

Благодаря участникам акции более ста детей с ограниченными возможностями получили желанные подарки. Специалист молодежного центра «Победа» Анастасия Попова отметила, что такие мероприятия особенно важны для детей, нуждающихся в поддержке. Дед Мороз, встречавший детей в торговом центре, сообщил, что сюрпризы начнут вручать с 20 числа месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.