Жители Домодедова провели акцию памяти о жертвах теракта

сегодня в 18:09

Акция «Помним!» прошла 22 марта на площади 30-летия Победы в Домодедове. Жители округа выложили из свечей слово «Помним!» в память о погибших в концертном зале «Крокус Сити Холл» два года назад, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции почтили память жертв трагедии, унесшей жизни более сотни человек. На площадь вышли жители разных возрастов, представители общественных организаций и молодежных объединений.

«Прошло два года с того страшного события, и сегодня мы с жителями городского округа Домодедово, общественными организациями и неравнодушными людьми почтим эту память», — отметила начальник отдела социально-волонтерской деятельности молодежного центра «Победа» Алена Соловьева.

В мероприятии приняли участие волонтеры культуры, волонтеры Подмосковья и представители «Молодой гвардии Единой России».

«Для меня это повод для гордости за то, что мы не забываем такие трагедии, что мы чтим и помним», — сказала участница движения Зарина Тажибаева.

Председатель общественной палаты городского округа Ирина Сажина подчеркнула, что сохранение памяти о погибших остается общей задачей.

«В наших силах сохранять память обо всех погибших, помогать тем, кто нуждается в помощи», — добавила она.

Акция стала символом единения и скорби жителей округа, которые продолжают хранить память о трагедии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.