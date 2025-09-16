Жители Домодедова очистили берег Пахры в рамках акции «Вода России»

В городском округе Домодедово прошла ежегодная акция «Вода России», в которой активное участие приняли сотрудники администрации, представители «Молодой гвардии», добровольцы и неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы округа Любовь Енбекова призвала всех участников к совместным усилиям по улучшению экологии.

«Давайте все вместе сделаем природу чище, экологию чище и сами будем соблюдать эту чистоту. Начнем?», — сказала Енбекова.

Акция проходит уже более пяти лет, и традиционно стартует у часовни на реке Пахра, где, по словам начальника отдела агрокомплекса и экологии администрации Марине Мальцевой, в летнее время скапливается большое количество мусора.

Участники мероприятия отметили важность регулярной уборки.

«Уборку нужно поддерживать всегда, как и у себя дома, так и на улице. Занимаюсь этим, потому что хочу видеть чистым свой округ, свою территорию, где я проживаю», — поделился своими мыслями участник акции Глеб Бунин.

Активная работа проводилась не только взрослыми, но и детьми, что подчеркивает важность воспитания у подрастающего поколения заботы о природе.

«Мы за сохранение качества воды, эстетического восприятия и сохранения биологического разнообразия. Надо сохранять природу, любить природу и ухаживать за природой», — отметила Анастасия Коновалова, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

В результате совместных усилий удалось собрать 5 куб. м мусора, и теперь природа выглядит чище, а любоваться осенними пейзажами стало еще приятнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.