Жители дома в Дмитровском округе попросили решить проблему с голубями

Жители Дмитровского округа обратились к членам выездной администрации с просьбой разобраться в нашествии голубей. Птицы стали залезать в воздухоотводы и шуметь.

Сразу несколько жителей дома № 6 в поселке Подосинки пришли 29 мая на встречу с представителями администрации с просьбой разобраться с проблемной ситуацией, в которой главными героями являются их пернатые соседи.

«Нам сделали ремонт крыши несколько лет назад. И после этого голуби стали пролезать в систему воздухоотводов и шуметь там», — рассказала жительница дома № 6 Вера Сентяева.

По словам пенсионерки, шум начался около 5 лет назад. И с тех пор женщина, инвалид по зрению, спит очень тревожно и крайне недовольна таким соседством.

Пенсионерку поддержали и другие жительницы дома, которые пришли коллективно выразить свой протест против непрошенных домочадцев.

Обращение всех жителей «голубиного дома» представители администрации приняли и пообещали в ближайшее время на месте оценить ситуацию, а также принять необходимые меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача — разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.