Жители дома в Дмитровском округе попросили решить проблему с голубями
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Жители Дмитровского округа обратились к членам выездной администрации с просьбой разобраться в нашествии голубей. Птицы стали залезать в воздухоотводы и шуметь.
Сразу несколько жителей дома № 6 в поселке Подосинки пришли 29 мая на встречу с представителями администрации с просьбой разобраться с проблемной ситуацией, в которой главными героями являются их пернатые соседи.
«Нам сделали ремонт крыши несколько лет назад. И после этого голуби стали пролезать в систему воздухоотводов и шуметь там», — рассказала жительница дома № 6 Вера Сентяева.
По словам пенсионерки, шум начался около 5 лет назад. И с тех пор женщина, инвалид по зрению, спит очень тревожно и крайне недовольна таким соседством.
Пенсионерку поддержали и другие жительницы дома, которые пришли коллективно выразить свой протест против непрошенных домочадцев.
Обращение всех жителей «голубиного дома» представители администрации приняли и пообещали в ближайшее время на месте оценить ситуацию, а также принять необходимые меры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача — разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.