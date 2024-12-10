Жители Долгопрудного могу стать новогодними дизайнерами города
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
В преддверии праздника Долгопрудный надел новогодний наряд. Сделать город еще ярче и красивее могут и жители округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В Долгопрудном продолжается конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных жилых домов, дворов, частных домовладений и прилегающих территорий. Прием заявок уже идет.
Принять участие в конкурсе могут предприятия и организации всех форм собственности, а также жители Долгопрудного. Всего предусмотрено 8 номинаций.
Украсить в новогодней тематике можно фасады зданий и прилегающие территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных жилых домов, а также дворы, подъезды, частные домовладения и их прилегающие территории. Оформление должно быть выполнено с обязательным применением иллюминации.
Заявки на конкурс принимаются по 15 января 2025 года.
Подробнее об условиях конкурса, номинациях и подаче заявок — по ссылке https://clck.ru/3EuDrd.
Общий призовой фонд творческого состязания составляет 605 тыс. рублей.
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«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.