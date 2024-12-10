Жители Долгопрудного могу стать новогодними дизайнерами города

В преддверии праздника Долгопрудный надел новогодний наряд. Сделать город еще ярче и красивее могут и жители округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Долгопрудном продолжается конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных жилых домов, дворов, частных домовладений и прилегающих территорий. Прием заявок уже идет.

Принять участие в конкурсе могут предприятия и организации всех форм собственности, а также жители Долгопрудного. Всего предусмотрено 8 номинаций.

Украсить в новогодней тематике можно фасады зданий и прилегающие территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных жилых домов, а также дворы, подъезды, частные домовладения и их прилегающие территории. Оформление должно быть выполнено с обязательным применением иллюминации.

Заявки на конкурс принимаются по 15 января 2025 года.

Подробнее об условиях конкурса, номинациях и подаче заявок — по ссылке https://clck.ru/3EuDrd.

Общий призовой фонд творческого состязания составляет 605 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.