Жители Долгопрудного дружно отметили День народного единства

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 19:00

В городском округе Долгопрудный было запланировано много различных тематических мероприятий ко Дню народного единства. Организаторы постарались сделать праздник по-настоящему семейным, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной площадкой стал Центральный парк, где была подготовлена сегодня праздничная программа «Россия. Родина. Единство».

«Историческая основа этого дня — единение людей разных национальностей, сословий и веры во имя Родины, ее судьбы, ее будущего. Время всегда выдвигает героев, лидеров, которые сплачивают страну, где единство, патриотизм, любовь к Родине обеспечивают Победу. Только в сплоченности, единстве — наша сила, наше настоящее и будущее, наша Победа! Желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, благополучия, счастья и добра!» — сказал исполняющий полномочия главы городского округа Долгопрудный Роман Истомин.

В мероприятии приняли участие представители администрации, городские депутаты, общественники, жители округа.

Как и положено в большой семье, гостей праздника встречали всевозможными угощениями, приготовленными долгопрудненцами, представителями разных национальностей.

В парке развернулась выставка национальных культур. Все желающие могли бесплатно отведать горячий чай с вкусными баранками.

Работали разнообразные мастер-классы, фотозона, для детей подготовлены игровые программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.