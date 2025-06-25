Жители деревни в Ступине обсудили вопросы в формате выездной администрации

В Доме культуры деревни Городище прошла выездная администрация.

Вместе с главой городского округа Ступино, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Мужальских на вопросы жителей отвечали депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместители главы, руководители структурных подразделений администрации, представители депутатского корпуса.

Основная часть обращений касалась благоустройства.

Так, жители деревни Четряково просят очистить местный пруд, установить детскую игровую площадку.

Инициативная группа деревни Кондрево обратилась с вопросом подсыпки дороги.

Староста деревни Зыбино озвучила просьбу установить новые опоры освещения на территории населенного пункта.

«Жители, активные, инициативные, озвучивают вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности. Отмечу, что нерешаемых вопросов нет. В конструктивном диалоге находим варианты решений», — сказал глава округа.

В ходе выездной администрации жители также обсудили с представителями власти развитие транспортной инфраструктуры, оформление земельных участков, ремонт многоквартирных домов и другие темы.

Такой формат встреч позволяет жителям удалённых от города сельских населенных пунктов оперативно получить ответы на обращения вблизи от дома.

Вопросы, озвученные городищенцами и жителями близлежащих населённых пунктов, приняты в работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.