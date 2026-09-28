Жители деревни Степанщино в Воскресенске отметили День деревни

Праздник 26 сентября объединил жителей деревни Степанщино разных поколений. Во время торжественной программы поздравили молодоженов, новорожденных и их семьи. Настоятель Александро-Невского храма Евгений Доля пожелал семьям, начинающим совместную жизнь, благополучия и взаимопонимания.

Первоклассникам пожелали успехов в учебе, новых открытий и верных друзей. Долгожителей деревни поблагодарили за их вклад в жизнь Степанщина.

Жителям вручили подарки в знак внимания и уважения.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.