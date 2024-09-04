Жители деревни Алферово отметили День деревни в Павловском Посаде

От имени Главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова, его заместитель Александр Кулаков поздравил жителей деревни Алферово с этим праздником, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Пусть сегодняшнее торжество принесет всем хорошее настроение, подарит улыбки, счастливый детский смех и радость от общения с друзьями. От всей души желаю алфёровцам добра, мира и счастья!» — сказал он.

Деревня Алферово ранее входила в состав волости Загарье. В последней четверти XVIII века принадлежала Екатерине Александровне Леонтьевой. Первые упоминания деревни в документах датируются 1795 годом.

Сейчас в деревне постоянно проживают около 1000 жителей. Из них 6 участников Специальной военной операции и 1 блокадник ленинграда.

В этом году алферовцы собственными силами отреставрировали часовенку святому Апостолу Фаддею, что говорит об участливости и любви к малой родине местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.