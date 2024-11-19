Жители деревень под Клином смогут задать вопросы представителям власти

В деревне Василево под Клином состоится встреча в формате «выездной администрации». Мероприятие пройдет 21 ноября в 18:00 в д. Василево. К участию также приглашают жителей деревни Лаврово, расположенной рядом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече с жителями примут участие глава городского округа Клин Алена Сокольская и ее заместители по направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальный контроль, земельно-имущественные отношения, дорожно-транспортная инфраструктура, здравоохранения и социальная защита населения.

Выездная администрация — это формат общения с жителями, при котором глава округа и его коллеги приезжают на территорию для оперативного решения вопросов жителей на месте. Жителям не приходится ездить в администрацию для решения своих вопросов. Все темы, обозначенные жителями, заносятся в протокол. Людям дают развернутые ответы и помощь в решении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.