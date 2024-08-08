Жители деревень и сел Подмосковья могут проголосовать за скоростной интернет

В Подмосковье началось голосование за поселки, деревни и села численностью от 100 до 500 человек, где скоростной мобильный интернет должен появиться в первую очередь. Проголосовать можно до 17 ноября включительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства жители малых населенных пунктов получают доступ к скоростному интернету. В 2023 году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили стабильной связью деревни и села в 29 населенных пунктах Подмосковья. Например, это деревня Ямщина в Одинцовском городском округе, поселок Поповка в Дмитровском округе, деревня Дмитровка в Шатуре и другие», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Голосование за улучшение информационной инфраструктуры проводится ежегодно. Сейчас можно выбрать деревни, села и поселки, где появятся сотовые вышки в 2025 году. Отдать свой голос за конкретный населенный пункт могут совершеннолетние граждане России, которые прописаны в этом регионе.

Чтобы проголосовать, необходимо отправить письмо в адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Подписать его могут несколько человек, при этом будет учтен голос каждого. В письме следует указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.

Также можно отдать свой голос на едином портале госуслуг. На информационной странице размещены правила голосования и подробная инструкция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.