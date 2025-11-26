Жители Чепелево встретились с депутатом Государственной Думы

26 ноября в Доме культуры «Заря» состоялась встреча жителей деревни Чепелево муниципального округа Чехов с депутатом Государственной Думы Александром Коганом. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители обратились с жалобами на отключения электроснабжения в жилых домах. В ходе обсуждения депутат подчеркнул необходимость продолжения работ по модернизации электрооборудования с целью обеспечения надежной подачи электроэнергии потребителям.

В мероприятии также приняли участие начальник Чеховского района электрических сетей ПАО «Россети Московский регион» Иван Выскребенцев и заместитель главы муниципального округа Чехов Александр Богомолов.

«Качество обслуживания электрических сетей сегодня выходит на первый план. Мы должны встретиться на площадке правительства Московской области, в очередной раз пройти каждый участок, описать его. Уже проведена модернизация высоковольтных питающих центров. Далее необходимо работать с более низким электричеством и подведением его к конкретным абонентам по каждым сетям. Я готов брать любую ситуацию под контроль», — сказал Александр Коган.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.