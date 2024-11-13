Жители Чехова смогут получить информацию об имущественных налогах 14 ноября

Межрайонная ИФНС России № 11 по Московской области приглашает жителей городского округа Чехов на день открытых дверей, который состоится 14 ноября 2024 года с 9:00 до 18:00. Мероприятие направлено на информирование граждан о порядке исполнения налоговых уведомлений, направленных в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетители смогут узнать детали исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, а также земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы ответят на вопросы о том, кто обязан уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы имеют место в нашем муниципальном образовании.

Кроме того, граждане смогут подать заявления о некорректных сведениях в полученных уведомлениях и ознакомиться с возможностями Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.