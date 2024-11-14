Жители Чехова могут принять участие в акции «Протяни руки лапам»
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Центральная библиотека и приют «Лохматая душа» собирают корм и вещи для собак и кошек в преддверии Всемирного дня домашних животных, который отметят 30 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В честь этого события Центральная библиотека города Чехова совместно с приютом «Лохматая душа» проводит акцию «Протяни руки лапам». Мероприятие направлено на сбор корма и необходимых вещей для собак и кошек, нуждающихся в заботе.
Приюту особенно требуются:
- сухой корм;
- миски и расчески;
- препараты для обработки от паразитов.
Все желающие могут принести вещи до 21 ноября по адресу: г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 10, Центральная библиотека, вход с торца — с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00.
Кроме того, у всех желающих есть возможность подарить любовь и заботу четвероногому другу, взяв собаку или кошку из приюта. Подробнее ознакомиться с деятельностью приюта «Лохматая душа» можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.