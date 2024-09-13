Жители Бронниц могут принять участие в конкурсе «Семейные узы»
Фото - © Бронницкий молодежный центр «Алиби»
Бронницкий молодежный центр «Алиби» объявляет о старте конкурса «Семейные узы» в рамках «Года семьи», сообщает пресс-служба администрации горокруга Бронницы.
Принять участие могут семьи, которые:
- имеют официально зарегистрированный брак;
- воспитывают одного или более детей (включая приемных);
- ведут здоровый образ жизни;
- являются приверженцами семейных ценностей;
- ответственно подходят к репетиционному процессу;
- проживают или работают на территории города Бронницы.
Конкурс — это не только возможность продемонстрировать свою сплоченность и уникальность, но и шанс встретить единомышленников, обменяться опытом и укрепить свои семейные связи. В программе — интересные задания, творческие испытания и множество приятных сюрпризов.
Регистрация доступна по ссылке.
Финал конкурса «Семейные узы» пройдет в зале культурно-досугового центра «Бронницы» в конце ноября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.