Жители Бронниц могут принять участие в конкурсе «Семейные узы»

Общество

Фото - © Бронницкий молодежный центр «Алиби»

Бронницкий молодежный центр «Алиби» объявляет о старте конкурса «Семейные узы» в рамках «Года семьи», сообщает пресс-служба администрации горокруга Бронницы.

Принять участие могут семьи, которые:

  • имеют официально зарегистрированный брак;
  • воспитывают одного или более детей (включая приемных);
  • ведут здоровый образ жизни;
  • являются приверженцами семейных ценностей;
  • ответственно подходят к репетиционному процессу;
  • проживают или работают на территории города Бронницы.

Конкурс — это не только возможность продемонстрировать свою сплоченность и уникальность, но и шанс встретить единомышленников, обменяться опытом и укрепить свои семейные связи. В программе — интересные задания, творческие испытания и множество приятных сюрпризов.

Регистрация доступна по ссылке.

Финал конкурса «Семейные узы» пройдет в зале культурно-досугового центра «Бронницы» в конце ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.