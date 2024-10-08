Жители Большого Серпухова прошли 10 000 шагов к жизни

Большой Серпухов традиционно присоединился к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню сердца и Всемирному дню ходьбы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция прошла сразу на трех площадках округа: В Серпухове на стадионе «Спартак», в Протвино вокруг Дворца спорта «Импульс» и в Пущино в Центре культурного развития «Вертикаль».

Мероприятие призвано приобщить жителей разных возрастов к здоровому образу жизни. Акция пользуется популярностью, проходит с 2015 года по всей России. В Городском округе проводим мероприятие дважды в год. Каждый раз оно объединяет все больше участников — активных, позитивных и энергичных.

Движение — это жизнь. Ходьба улучшает самочувствие и иммунитет, повышает выносливость и настроение. Серпуховичи успешно преодолели дистанцию и зарядились бодростью на весь день. На всех площадках жители получили консультации врача-терапевта и психотерапевта, измерили артериальное давление и уровень сатурации.

Все мероприятия в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.