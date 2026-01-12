Жители Богородского округа расчистили школьные территории от снега 11 января

Педагоги, родители и учащиеся провели акцию по уборке снега на территориях школ и детских садов Богородского округа 11 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После обильных снегопадов жители Богородского округа вернулись к повседневным делам и приняли участие в расчистке территорий образовательных учреждений. К уборке снега присоединились педагоги, родители и учащиеся, которые 11 января провели дружескую акцию на территории школ и детских садов.

Участники мероприятия очищали тропинки, сбрасывали снег с крыш навесов и расчищали игровые зоны. Атмосфера во время работы отличалась взаимовыручкой и хорошим настроением, что позволило быстро и эффективно справиться с задачей.

В рамках зимнего субботника были очищены пешеходные дорожки, зоны отдыха и подходы к зданиям, что обеспечило безопасность и комфорт для всех посетителей образовательных учреждений. В Богородском округе работают 22 центра образования, школа-интернат и образовательный центр «Аист» для детей с ОВЗ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.