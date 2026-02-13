Жители Богородского округа посетили Котельники в рамках программы «Активное долголетие»

сегодня в 17:28

Участники программы «Активное долголетие» из Богородского округа 11 февраля совершили экскурсионную поездку в Котельники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» представители старшего поколения Богородского округа 11 февраля посетили городской округ Котельники. Однодневная экскурсия включала три культурно-познавательные остановки.

Первым объектом стал храм Казанской иконы Божией Матери. Гости познакомились с архитектурой и внутренним убранством, отметили историческую и эстетическую ценность святыни.

Далее участники отправились в музей редких музыкальных инструментов, где увидели уникальные экспонаты и услышали рассказ о традициях русской музыкальной культуры. Экскурсоводы продемонстрировали старинные механизмы и их звучание.

Завершилась поездка посещением конно-спортивной школы «Белка». Экскурсанты пообщались с тренерами и воспитанниками, узнали о подготовке спортсменов и содержании лошадей.

Организаторы отметили, что такие поездки способствуют активному образу жизни и социализации старшего поколения. Участники поделились, что экскурсия подарила им яркие впечатления и душевное тепло.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.