Жители Балашихи смогут увидеть насекомых, которым 50 млн лет

22 октября в Балашихинском историко-краеведческом музее откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре». Ее посетители смогут увидеть редкие экспонаты в виде янтарных самородков с включением членистоногих, возраст которых составляет 40-50 млн лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экспонаты относятся к палеогеновому периоду, связанный с вымиранием многих рептилий и началом расцвета доисторических млекопитающих.

Образцы представлены в специальной стеклянной пирамиде, в которой есть точечная подсветка, ювелирные системы линз, которые позволяют детально рассмотреть экспонаты.

Посетители выставки смогут увидеть древних муравьев, паучков, мотыльков и других различных насекомых.

Посетить выставку можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы.

Выставка пройдет с 22 октября по 28 декабря 2025 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.