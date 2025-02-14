Жители Балашихи почтили память воинов-интернационалистов

Митинги, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялись у стелы возле Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и у сквера Победы в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Представители администрации округа, депутаты городского Совета депутатов, кадеты, юнармейцы, молодогвардейцы, студенты и жители Балашихи почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалам. У Памятного знака воинам, погибшим при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан, собравшихся приветствовали глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, Герой России, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк и руководитель балашихинского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб, защищая интересы нашей Родины. Вспоминаем наших героев, которые участвуют в специальной военной операции. Бойцы защищают наше с вами будущее, нашу с вами независимость. Особое значение имеет и военно-патриотическое воспитание, история и память о подвиге наших ребят. Благодарю наше отделение «Боевое братство», нашу академию Петра Великого за ту большую военно-патриотическую работу, которую мы вместе проводим. Вечная память героям! Победа будет за нами!» — сказал Сергей Юров.

В микрорайоне Железнодорожный к участникам митинга обратился председатель совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов. Он поздравил собравшихся с памятной датой, возложил цветы к мемориалу в сквере Победы и пожелал здоровья ветеранам локальных воинов и конфликтов.

«В преддверии праздника хочется поприветствовать всех ветеранов, тех, кто непосредственно принимал участие в этих локальных войнах. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа. Помните, что мы всегда вместе, а когда мы едины, мы непобедимы», — сказал Геннадий Попов.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в России. Отмечается ежегодно 15 февраля. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.