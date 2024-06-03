Жители Балашихи передали помощь бойцам в зону СВО

В отправке груза в микрорайоне Гагарина г. о. Балашиха приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита», депутат от «Единой России» Сергей Чураков, депутаты горсовета Балашихи Олег Зверев и Александр Пашкевич, волонтеры и неравнодушные жители, сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

В зону СВО собрали 300 блиндажных свечей для бойцов, которые сделали по партийной акции «Светоч для героя» при помощи школьников и волонтеров. В гуманитарный груз вошли 150 банок тушенки, 250 куличей и 100 пар вязаных носков, строительные инструменты и материалы, а также письма от школьников города.

«Этот груз подобран, исходя из реальных потребностей, которые поступают из зоны специальной военной операции. Нашим защитникам приятно будет получить и почувствовать поддержку жителей Балашихи», — сказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Сбор гуманитарных грузов в зону СВО из Балашихи происходит на постоянной основе. Недавно силами фонда туда отправили автомобиль, генераторы и другие товары, которые необходимы бойцам. В Балашихе открыты два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи для участников СВО и жителей освобожденных территорий — в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7, и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Информация о дополнительных пунктах приема размещена на сайте volontermo.ru. Также можно обратиться за помощью в центр поддержки участников СВО и членов их семей на базе центра «Семья» в Московском проезде, 13, по телефону +7 901 584-02-70, или по телефону регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» +7 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.