Жители Балашихи отправили рации и дизельный автономный обогреватель в зону СВО

Председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова и заместитель главы округа Михаил Объедков собрали гуманитарную помощь военнослужащим. В нее вошли рации и дизельный автономный отопитель. В ближайшее время груз из Балашихи доставят адресату. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Огромная благодарность всем неравнодушным жителям за поддержку и благотворительную помощь. Поддержка воинов и их семей остается важной задачей для нас всех», — сказала Елена Жарова.

Стать волонтером может каждый. Чтобы присоединиться к команде, информацию можно узнать на сайте, по телефону Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: 8 (925) 591-40-33.

Также в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.