Жители Балашихи до 1 августа могут подать заявку на конкурс «Мой двор — моя гордость»

В Балашихе проходит конкурс « Мой двор — моя гордость » , организованный ассоциацией председателей советов МКД МО и администрацией округа. Цель конкурса — поощрить активных граждан, которые ухаживают за своими дворами.

Жители могут принять участие в конкурсе в номинациях «Цветочная поляна», «В гостях у сказки» и «Очумелые ручки». Управляющие организации также могут выставить свои дворы на суд жюри в номинациях «Море цветов», «В гостях у сказки» и «Приз зрительских симпатий».

Первый этап отбора пройдет по фотографиям, а затем лучшие претенденты будут осмотрены на месте. Для участия необходимо до 1 августа подать заявку по электронной почте: dvorgordost2024@mail.ru, указав адрес двора, ФИО и контактный телефон исполнителя, а также приложив не менее 5 фотографий.

Итоги конкурса будут объявлены в рамках празднования Дня города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.