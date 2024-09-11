Жители 7 деревень в Можайском округе избрали старосту

Ольгу Ванькову избрали старостой сразу в 7 деревнях Можайского округа: Сычики, Новые Сычики, Липуниха, Калужское, Дьяково, Поповка, Барыши. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Живет сама Ольга в деревне Сычики, сейчас вместе с мужем занимается грузоперевозками, до этого 15 лет работала в соцзащите и оказывала медицинскую помощь пожилым людям и инвалидам. Ольга всегда помогала по мере возможности жителям, поэтому многие ее знали лично и часто обращались к ней.

«Как-то так получилось, я им всем помогала безвозмездно по мере сил и получилось, что они все под моим крылом были», — рассказывает Ольга о своем общении с односельчанами.

Старостой своей деревни Сычики Ольга стала еще в советские времена, когда были сельские советы. Председатель сельсовета обозначил необходимость избрания старосты от деревни — жители записали Ольгу.

В Новых Сычиках Ольга выросла и часто туда приезжала, поэтому и здесь она была назначена старостой. Деревни расположены рядом, и Ольгу знали в обоих населенных пунктах.

В остальных деревнях, которые расположены недалеко от Сычиков, Ольга сначала неофициально выполняла полномочия старосты и только 3 года назад получила официальный статус старосты и удостоверение.

Вместе с территориальным отделом Можайского округа Ольге удалось добиться освещения двух деревень и приезда автолавки. В пяти деревнях налажено сотрудничество с фермерами и совхозами, которые привозят свою продукцию.

Ольга оказывает жителям и информационную поддержку: куда обратиться, как записаться, как оплатить, какие документы собрать, как подать документы.

В каждой деревне есть свой чат, где жители регулярно общаются, договариваются о взаимопомощи, совместных мероприятиях.

Ольга поддерживает связь с заместителем главы Можайска, территориальными отделами и председателями близлежащих СНТ. Совместно с последними удалось благоустроить общий подъезд к деревне и СНТ, обновить колодезный домик.

На вопрос «Почему Вы староста?», Ольга скромно ответила:

«Хочется помочь всем жителям идти в ногу со временем. Я привыкла быть в центре жизни деревни, общаться с людьми, помогать. Иногда по работе приезжаю в деревню, а у меня жители спрашивают: «Куда обратиться? Как сделать лучше». Стараюсь всем помочь, все объяснить. Без этого уже скучно жить», — сказала Ванькова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.