Жители 6 округов Подмосковья обратились к Фаевской в августе по защите прав

На прием к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской в августе обратились жители Егорьевска, Королева, Воскресенска, Звенигорода, Сергиева Посада и Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

«Жители обратились с просьбами о помощи в решении разных проблемных вопросов, например, земельных, жилищных и трудовых. Были обращения по поводу частной собственности и мошеннических действий. По большинству вопросов приняты письменные обращения. Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей. По ряду вопросов направим ходатайства должностным лицам», — сказала Ирина Фаевская.

Обратиться к омбудсмену можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8(498)602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте: https://upch.mosreg.ru/feedback или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.