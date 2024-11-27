Жители 4 крупных городов могут присоединиться к экоакции GP и «Ситилинка»

Компания «А Зет», которая является официальным дистрибьютором батареек GP в России, совместно с Национальной экологической компанией (НЭК) и онлайн-ритейлером «Ситилинк» оборудовала в 4 городах России спецконтейнеры для безопасного сбора отслуживших элементов питания, сообщили организаторы акции.

Почему важно перерабатывать батарейки

Во время подготовки к старту проекта партнер компании «А Зет» «Ситилинк» организовал собственное исследование уровня осведомленности жителей России о вреде неправильной утилизации батареек. Опрос охватил 1119 женщин и мужчин из Санкт-Петербурга (15%), Москвы (45%) и других городов страны. Большая часть опрошенных — 76% — знают о необходимости сбора батареек отдельно от других отходов, однако из этих 76% только 70% сдают опасные бытовые отходы в специализированные контейнеры для сбора батареек.

«Батарейки содержат ценные химические вещества, такие как свинец, кадмий, ртуть, никель и цинк, которые могут быть переработаны и использованы для создания новых продуктов. Процесс переработки батареек — это многоступенчатая процедура, включающая сортировку, измельчение, отделение металлической оболочки и извлечение важных компонентов», — отметила директор по маркетингу компании «А Зет» Наталья Стрижова.

Она уточнила, что эти компоненты применяют в разных отраслях, включая стоматологию, металлургию и фармацевтику. Это способствует устойчивому развитию и охране окружающей среды.

«В каждом доме, в каждом офисе, у каждого человека есть электроника, работающая на батарейках — часы, фонарики, весы, другая техника. В связи с повсеместным использованием элементов питания — их грамотная утилизация становится одной из первостепенных задач для сохранения экологии. Именно поэтому совместно с партнерами мы внедряем эффективные экологические инициативы, предоставляя россиянам удобную возможность способствовать безопасной утилизации использованных батареек, предотвращая тем самым их влияние на окружающую среду», — сказала Наталья Стрижова.

Экологическая акция

В партнерстве с «Ситилинком» спецконтейнеры установили в Перми, Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве. География экологической инициативы в дальнейшем будет расширяться на другие города России. Согласно проекту GP после сбора батареек в «Ситилинке» их безопасной утилизацией займется НЭК.

Официальный дистрибьютор батареек GP в России — компания «А Зет» — вместе с двумя крупными отечественными ритейлерами собрал в целях безопасной утилизации свыше 50 т отслуживших элементов питания. Для этого на торговых площадях крупных сетей («Перекрестка» и «Ленты») установили специальные боксы. Во время утилизации батарейки были переработаны и отправлены во вторичное производство.

Министерство энергетики РФ присоединилось к зеленой инициативе бренда GP. В федеральном ведомстве также установили спецконтейнеры по сбору отработанных элементов питания.

Компания «А Зет» — эксклюзивный дистрибьютор концерна GP Batteries в России. На сегодняшний день в ассортименте товаров GP насчитывается свыше 1 тыс. артикулов, включая светодиодные лампы, зарядные устройства для никель-металлгидридных аккумуляторов и сами такие аккумуляторы, а также первичные элементы питания. Компания «А Зет» вместе с GP Batteries занимается поддержкой благотворительных фондов и принимает участие в спортивных мероприятиях.

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