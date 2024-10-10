Жителей Зарайска просят быть бдительными при использовании отопительных приборов

Сотрудники 319-й пожарно-спасательной части территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд, посвященный правилам пожарной безопасности, в жилых домах городского округа Зарайск. Цель мероприятия — уменьшить вероятность возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, связанных с неправильным использованием отопительных приборов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник ПСЧ-319 Иван Постников рассказал, что в ходе рейда пожарные акцентировали внимание жителей на причинах возгораний в осенне-зимний период. Среди них — неисправная проводка, неосторожное обращение с огнем, а также несоблюдение правил использования газового оборудования и печей.

Кроме того, спасатели объяснили, как действовать в случае пожара, и дали ценные рекомендации по безопасности: не использовать самодельные обогреватели, не позволять детям играть со спичками и следить за исправностью электроприборов, таких как плиты, утюги и печи. В завершение рейда жителям раздали информационные листовки с номерами экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.