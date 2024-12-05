Жителей Ступина приглашают задать вопросы представителям власти 9 декабря

сегодня в 13:52

Жителей городского округа Ступино приглашают обсудить проблемные вопросы с представителями муниципальной власти на встрече, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече с главой городского округа Ступино, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Мужальских», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Встреча пройдет в рамках работы «выездной администрации».

«В ходе общения вы сможете задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую Сергею Геннадьевичу и представителям муниципальной власти», — уточняется в сообщении.

Мероприятие состоится 9 декабря, в понедельник, по адресу: село Старая Ситня, улица Центральная, дом 11А (СОШ). Начало встречи в 17:00.

В рамках областного проекта «Открытая власть» в муниципалитете на регулярной основе проводятся выездные приемы граждан на предприятия округа, в сельских населенных пунктах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.