Жителей Ступина приглашают задать вопросы представителям власти 9 декабря
Фото - © Медиасток.рф
Жителей городского округа Ступино приглашают обсудить проблемные вопросы с представителями муниципальной власти на встрече, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече с главой городского округа Ступино, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Мужальских», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Встреча пройдет в рамках работы «выездной администрации».
«В ходе общения вы сможете задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую Сергею Геннадьевичу и представителям муниципальной власти», — уточняется в сообщении.
Мероприятие состоится 9 декабря, в понедельник, по адресу: село Старая Ситня, улица Центральная, дом 11А (СОШ). Начало встречи в 17:00.
В рамках областного проекта «Открытая власть» в муниципалитете на регулярной основе проводятся выездные приемы граждан на предприятия округа, в сельских населенных пунктах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.