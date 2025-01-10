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Жителей Ступина приглашают на встречу с представителями власти 13 января

13 января жители городского округа Ступино смогут обсудить проблемные вопросы с руководителем муниципалитета и представителями муниципальной власти напрямую в рамках работы выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Приглашаем принять участие во встрече с главой городского округа Ступино, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» – Сергеем Мужальских», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Встреча с жителями пройдет в рамках работы «выездной администрации».

«В ходе общения вы сможете задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую Сергею Мужальских и представителям муниципальной власти», — отмечается в сообщении.

Встреча состоится 13 января, в понедельник, по адресу: село Лужники, улица Центральная, владение 1 (Дом культуры). Начало выездной администрации в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.