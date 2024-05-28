Жителей Ступина 31 мая ждут на выставке, где представят антикварные самовары

Жителей и гостей Ступина 31 мая приглашают посетить выставку «В доброй семье и в холод тепло», где будут представлены антикварные самовары, художественные полотна и предметы старины, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Выставка начнется в 14:00 в художественной галерее «Ника».

«Дом с самоваром. Живопись и коллекция» — передвижной выставочный проект, представляющий живописные произведения художника, педагога, члена творческого Союза художников России Ульяновой Екатерины, а также предметы старины из семейной коллекции Ульяновых: антикварные жанровые самовары середины XIX — начала XX веков, куклы на самовар советского периода.

Основной жанр в творчестве Екатерины Ульяновой — тематический натюрморт, где главными действующими «персонажами» становятся самовар, вокруг которого складывается целая история о доме, семье, прошлом и нынешнем, и кукла-чайница как олицетворение хозяйки дома, хранительницы домашнего уюта и тепла.

Выставка «В доброй семье и в холод тепло» приурочена к Году семьи.

Выставка проходит по адресу: Ступино, ул. Бахарева, дом № 8. Возможна оплата Пушкинской картой.

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