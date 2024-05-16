Жителей Ступина 18 мая приглашают поучаствовать в акции «Лес будущего»

сегодня в 11:55

Жителей округа Ступина 18 мая приглашают поучаствовать в акции лесопосадки «Лес будущего». Мероприятие проводится под эгидой международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом России, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Подготовлено 16 участков в лесных зонах. Удобную для себя площадку можно выбрать на сайте Геопортала Подмосковья.

Ближайший к городскому округу Ступино лесной массив, где пройдет акция «Лес будущего», расположен в Отрадинском участковом лесничестве (Серпухов, около деревни Игумново). Здесь после инструктажа специалистов взрослым и детям предлагается высадить саженцы сосны.

На каждом участке будет выдаваться инвентарь: перчатки, ведра, лопаты, мечи Колесова, а также посадочный материал.

Присоединяйтесь к акции и посадить свое дерево сможет каждый желающий. Уточнить информацию о проведении акции можно по телефону: 8 (496) 646-62-92.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.