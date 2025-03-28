Жителей Шатуры приглашают на первый общегородской субботник в 2025 году

В населенных пунктах муниципального округа Шатура дворы и общественные пространства, детские и спортивные площадки активно приводят в порядок. Бригады Службы дорожного хозяйства и благоустройства сгребают сухую листву, убирают мусор, проводят обрезку деревьев, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Первый в этом году общегородской субботник состоится в последнюю субботу марта.

«При наступлении положительных ночных температур начинаем окраску малых архитектурных форм. Впереди у нас планируется несколько субботников, которые будут проводиться на территории округа. Основной локацией в Шатуре станет парк им. Гагарина. В эту субботу, 29 марта, жители смогут прийти помочь нашим службам убраться, навести порядок в городе», — рассказал директор МБУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства м. о. Шатура» Вячеслав Федотов.

Второй центральной площадкой, где начнут наводить порядок после зимы в ближайшие выходные, стал пляж на озере Юбилейном в Рошале.

Неравнодушные жители могут присоединиться к уборке территории. Для участия в субботнике жителям ничего приносить не надо. Инвентарь, перчатки и мешки выдадут на месте.

В апреле, во время месячника чистоты, каждую субботу будут работать бригады людей и техника. Сделать округ чистым — задача объемная и масштабная, но решаемая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.