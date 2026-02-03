сегодня в 16:03

Жителей Серпухова приглашают в парки на мероприятия ко Дню науки

В парке имени Олега Степанова в Серпухове 8 февраля пройдут тематические системные мероприятия 5"Научно о парке» ко Дню российской науки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятий ко Дню науки в парке им. Олега Степанова запланированны:

15:00 Мастер-класс по изготовлению скворечника из подручных материалов «Один для всех»;

15:20 Познавательно-развлекательная игра «По следам животных»;

15:40 QR-квест «Знание-сила».

Помимо этого со 2 по 8 февраля в парках городского округа Серпухов пройдет 6 регулярных мероприятий: скандинавская ходьба, развлекательная программа «Танцуй в парке», творческий мастер-класс «Раскрась зиму».

А 6 февраля в парке им. Олега Степанова пройдут тематические системные мероприятия «Акция- письмо солдату»:

15:00 Акция «Напиши письмо солдату»;

15:20 Фотовыставка «Помним»;

15:40 Акция по раздаче открыток «Спасибо нашим героям».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.