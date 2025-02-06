Жителей Щелкова приглашают на личный прием прокурора 10 февраля

В следующий понедельник, 10 февраля, в городском округе Щелково состоится совместный прием граждан, организованный председателем совета депутатов городского округа Марией Тарасовой и Щелковским городским прокурором Денисом Зайцевым, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках приема жители смогут обсудить важные социальные и правовые вопросы, а также выразить свои предложения и замечания.

В мероприятии сможет принять участие любой желающий по предварительной записи. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона: 8 (496) 566-45-94 или электронной почте: sd-schelkovo@yandex.ru.

Прием граждан состоится в здании совета депутатов, расположенном по адресу: г. Щелково, улица Советская, стр. 48.

Прием граждан станет отличной возможностью для открытого диалога между жителями и властью, способствуя решению актуальных проблем округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.