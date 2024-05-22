Жителей Рузы в среду приглашают посетить вебинар по единому налоговому счету

Жителей Рузского округа в среду приглашают поучаствовать в вебинаре по единому налоговому счету, начало в 15:00. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Налоговая инспекция проведет бесплатный вебинар на тему: «Актуальные вопросы по единому налоговому счету». В качестве лекторов выступят работники Межрайонной ИФНС России № 21 по Московской области.

Участники мероприятия узнают о порядке заполнения уведомлений, распределении платежей и мерах взыскания при наличии задолженности. У всех участников будет возможность задать вопросы по теме вебинара.

Чтобы подключиться к вебинару, нужно зарегистрироваться в системе Яндекс на сайте или в мобильном приложении «Телемост» и пройти по ссылке или отсканировать QR-код.

Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (496) 272-30-62.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.