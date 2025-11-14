Жителей Рузы приглашают на День рождения Деда Мороза

Администрация Рузского муниципального округа приглашает всех жителей и гостей округа на праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения Деда Мороза. Торжественное событие состоится 15 ноября в 14:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая подарит гостям незабываемые впечатления и создаст по-настоящему праздничную атмосферу. Мероприятие обещает стать ярким событием в преддверии зимнего сезона.

В программе праздника — увлекательная игровая программа «Сказочная поляна», которая включает в себя множество интересных активностей для детей и взрослых. Гости смогут принять участие в интерактивных играх и веселом квесте.

Особое внимание будет уделено познавательной викторине «Тайны Деда Мороза», где участники смогут проверить свои знания о главном зимнем волшебнике. Всех гостей ждет традиционное новогоднее веселье: хороводы, песни и зажигательный флешмоб.

Творческая часть программы представлена мастер-классом «Дед Мороз своими руками», где каждый сможет создать оригинальный подарок к предстоящим праздникам. Для создания уютной атмосферы будет организована чайная станция.

Мероприятие рассчитано на семейный отдых и станет отличным способом провести время с близкими, погрузившись в мир волшебства и сказки. Организаторы гарантируют теплую и дружескую атмосферу.

«Приглашаю всех желающих присоединиться к празднованию и стать частью этого удивительного события. Не упустите возможность встретить зиму в компании любимых сказочных персонажей и зарядиться праздничным настроением заранее. Ждем вас 15 ноября в 14:00 на волшебном празднике, который подарит радость и детям, и взрослым!» — прокомментировал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.