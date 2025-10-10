Жителей России приглашают присоединиться к «Волонтерам Победы»

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» совместно с Роспатриотцентром приглашает российскую молодежь присоединиться к важной работе, которая включает поддержку ветеранов, защиту исторического достояния и вдохновение других людей на активную гражданскую позицию.

По всей стране Роспатриотцентр занимается продвижением патриотического волонтерства среди молодого поколения. Специалисты центра консультируют заинтересованных граждан по выбору направления волонтерской деятельности и оказывают содействие в реализации многообещающих инициатив.

Волонтеры патриотического направления проводят мероприятия как на территории России, так и в других странах. Они заботятся о ветеранах, поддерживают в порядке памятники и мемориальные комплексы. Активисты также занимаются тем, что помогают людям разыскивать информацию о своих родственниках, участвовавших в войнах, и доносят до молодежи истории о подвигах тех, кто защищал страну, объясняя настоящую цену мира. Параллельно с этим волонтеры рассказывают молодым людям о достижениях современной России в доступной форме.

Такая добровольческая деятельность позволяет людям почувствовать себя частью важного общего дела, где действия в настоящем создают основу для будущего, а память о прошлом служит опорой для грядущих поколений.

Присоединиться к движению могут все желающие — школьники и опытные специалисты, жители крупных городов и маленьких поселков. Организация сплачивает людей, которые бережно хранят воспоминания о предках, оказывают поддержку ветеранам и искренне желают передать будущим поколениям достоверные сведения о победе в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в субъектах федерации открыто 89 отделений, а на местном уровне создано более 2 тыс. координационных центров. Также отмечается, что в вузах функционирует свыше 500 площадок движения, а при школах организовано более 1,1 тыс. молодежных команд. Присоединяйся к движению можно по ссылке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.