Жителей Реутова приглашают проголосовать за объекты благоустройства

Жителей Реутова приглашают принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходит по инициативе Президента РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мнения всех участников будут определяющими при выборе парков, скверов и других общественных территорий, которые планируется модернизировать в этом году.

В Московской области в голосовании участвует 289 объектов. Набранные голоса определят, какие из них будут благоустроены в первую очередь.

Чтобы проголосовать, нужно зайти на портал госуслуг, выбрать регион — Московская область, найти Реутов и отдать голос за понравившуюся территорию.

Голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут жители старше 14 лет.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.