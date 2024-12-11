Жителей Подольска отметили областными наградами Уполномоченного по правам человека

Шестеро жителей Подольска удостоены наград Уполномоченного по правам человека Московской области за вклад в помощь бойцам СВО, передает пресс-служба администрации муниципалтитета.

В Москве прошла торжественная церемония награждения активистов Московской области, приуроченная ко Дню прав человека.

Среди участников были студенты, сотрудники МЧС и полиции, волонтеры, доценты кафедры МГИМО и другие люди, которые принимают активное участие в помощи нашим защитникам, находящимся на передовой. Городской округ Подольск представила делегация из пяти человек.

Четверым жителям Подольска вручили благодарности Уполномоченного по правам человека Московской области Ирины Клавдиевны Фаевской. Отметили директора Детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» Алексея Бекетова, пенсионера и активного жителя Городского округа Подольск Клару Шишову, директора социально ориентированной автономной некоммерческой организации «Центр моды и дизайна Натальи Советской» Наталью Ракову, мастера ООО «СМУ-51» Городского округа Подольск Доврана Чарыева.

Благодарности удостоена подольская пенсионерка Валентина Мохначева, но она не смогла приехать на церемонию.

«Я не ожидала, что на вручении мне дадут слово, но была этому очень рада. Родина-мать зовет, и пенсионеры всегда идут рядом. Низкий всем поклон, победа будет за нами», — сказала Клара Шишова.

Медаль Уполномоченного по правам человека вручили вице-президенту Московской областной нотариальной палаты, нотариусу Подольского нотариального округа Московской области Ларисе Бурмистровой.