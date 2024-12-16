Жителей Подольска интересует установка детских и спортпощадок с тренажерами

По приглашению главы округа Подольск Игоря Артамонова, вместе с председателем городского совета Алексеем Никулиным, руководителем фракции «Единая Россия» Любовью Ушаневой и муниципальными депутатами депутат Мособлдумы Павел Максимович принял участие в выездной администрации, организованной для старост населенных пунктов округа. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Основная тема, которая волнует жителей поселков и деревень нашего округа — эта тема благоустройства: поставить детскую или спортивную площадку с тренажерами или сделать дорогу. В рамках инициативного бюджетирования на 2025 год будем обустраивать детскую площадку в деревне Гривно. Также по просьбы старосты этой деревни Владимира Антиповского инициировали проверку деятельности расположенного по соседству предприятия на предмет несанкционированного сброса сточных вод в речные притоки», — отметил Максимович.

Все предложения старост проработаем для включения в программу обустройства, в том числе в рамках проектов инициативного бюджетирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.